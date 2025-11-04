Apple Watch için WhatsApp uygulaması yayınlandı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.11.2025 21:01:00
WhatsApp'ın Apple Watch için geliştirilen uygulaması App Store'de yayınlandı.

WhatsApp'ın yeni Apple Watch uygulaması yayınladı. Standart WhatsApp'ta kullanılan özelliklerin akıllı saat uygulamasında da kullanılabildiği aktarıldı.

Apple Watch'taki WhatsApp'ta, arama bildirimleri almak, mesajların tam sürümlerine ulaşmak, sesli mesaj kaydedip göndermek mümkün, mesajlara ifade ekleme ve sohbet geçmişine bakma gibi özellikleri yapabilirsiniz.

Öte yandan uygulama bütün ülkeler için aynı anda kullanıma açılmadı. Meta bu özellikleri kullanmak isteyenlere uygulamayı ücretli olarak sunuyor. İndirmesi ücretsiz olan uygulamayı indirip özelliklerin tamamına erişmek istiyorsanız aylık belirlenen ücreti ödemeniz gerekiyor. Bu ücret ABD'deki App Store'u kullananlar için 1 yıllık 12,99 dolar. Eğer ömür boyu abonelik seçeneğini seçerseniz tek seferlik 19,99 dolar ödemek gerekiyor.

