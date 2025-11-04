iPhone Air ardından Huawei'den ince gövdeli Mate 70 Air

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.11.2025 20:25:00
Huawei çok ince yapıda bir telefon geliştiriyor. Huawei Mate 70 Air, diğer akıllı telefon markaları gibi ince bir model ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Huawei çok ince bir yapıya sahip Mate 70 Air üzerinde çalışıyor. iPhone Air ile hayatımıza geri dönen ince telefonlar, Samsung Galaxy S25 Edge ile çeşitlenmişti. Farklı markalar ince gövdeli telefon modelleri sunmaya başlarken, Huawei Mate 70 Air modeli ortaya çıktı. 

Huawei Mate 70 Air modelinin 6 Kasım'da tanıtılması bekleniyor. 

Ortaya çıkan görsellere göre telefonun çok ince bir yapısı olacak ve büyük de bir kamera çıkıntısı. Bu kamera çıkıntısında yer alacak lensler, 50 megapiksel geniş açıya, 13 megapiksel ultra geniş açıya ve 8 megapiksel periskop telefoto kameraya sahip olacak. 

Telefonun Kirin 9020 işlemciye sahip olması ve 66W şarj desteğiyle 6.500 mAh bataryasının olacağı söyleniyor.

İlgili Konular: #Huawei #Huawei Mate 70

