Nintendo Switch 2'nin satışları 10 milyonu geçti

Nintendo'nun açıkladığı verilere göre Switch 2 satışları eylül ayının sonunda 10,3 milyonu geçti. El konsolu uzun yıllardır bekleniyordu ve yükseltmelerle yeni donanımla beraber satışa çıkan cihaz bu yüzden kısa sürede çok satıldı.

Nintendo Switch 2, bir ayda 6 milyon adet sattı ve bu satışın 3,5 milyonu konsolun piyasaya çıktığı ilk dört gün içinde gerçekleşti.

Rakamlar ayrıca, orijinal Nintendo Switch'in 154 milyon adet satıldığını gösterdi. Konsolun PlayStation 2'nin 160,6 milyon adetlik rekorunu kırmaya çok yaklaştığı da doğruladı.

Nintendo Switch serisi Nintendo DS'in toplam satış rakamlarını geçmeye çok yakın ve Wii ile Game Boy'u da geride bıraktı.