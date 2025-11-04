Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nintendo Switch 2'nin satışları 10 milyonu geçti

Nintendo Switch 2'nin satışları 10 milyonu geçti

4.11.2025 20:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Nintendo Switch 2'nin satışları 10 milyonu geçti

Nintendo Switch 2 çıktıktan sonra birkaç gün içinde 3,5 milyondan fazla satmayı başarmıştı. Cihaz dünya çapında en hızlı satılan Nintendo konsolu olmuştu.

Nintendo'nun açıkladığı verilere göre Switch 2 satışları eylül ayının sonunda 10,3 milyonu geçti. El konsolu uzun yıllardır bekleniyordu ve yükseltmelerle yeni donanımla beraber satışa çıkan cihaz bu yüzden kısa sürede çok satıldı. 

Nintendo Switch 2, bir ayda 6 milyon adet sattı ve bu satışın 3,5 milyonu konsolun piyasaya çıktığı ilk dört gün içinde gerçekleşti.

Rakamlar ayrıca, orijinal Nintendo Switch'in 154 milyon adet satıldığını gösterdi. Konsolun PlayStation 2'nin 160,6 milyon adetlik rekorunu kırmaya çok yaklaştığı da doğruladı.

Nintendo Switch serisi Nintendo DS'in toplam satış rakamlarını geçmeye çok yakın ve Wii ile Game Boy'u da geride bıraktı.

İlgili Konular: #Nintendo #Nintendo Switch #Nintendo Switch 2

İlgili Haberler

iPhone Air ardından Huawei'den ince gövdeli Mate 70 Air
iPhone Air ardından Huawei'den ince gövdeli Mate 70 Air Huawei çok ince yapıda bir telefon geliştiriyor. Huawei Mate 70 Air, diğer akıllı telefon markaları gibi ince bir model ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
iPhone'lar için iOS 26.1 yayınlandı! Yeni özellikler ve değişiklikler neler?
iPhone'lar için iOS 26.1 yayınlandı! Yeni özellikler ve değişiklikler neler? Apple, eylülde sunduğu iOS 26 sürümünün ilk büyük güncellemesi olan olan iOS 26.1'i resmen yayınladı.
Amazon ve OpenAI 38 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı
Amazon ve OpenAI 38 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı Amazon Web Services (AWS) ve OpenAI, yapay zekayı geliştirmek ve ChatGPT de dahil olmak üzere OpenAI ürünlerini desteklemek için 38 milyar dolarlık stratejik ortaklık duyurdu.