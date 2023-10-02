Apple Watch kullanıcıları isyan etti: Ekran gözükmüyor

Yayınlanma: 02.10.2023 - 16:27

Güncelleme: 02.10.2023 - 16:27

Kulllanıcılar Apple Watch Ultra'nın ekranının karanlık ortamlarda okunmasının zor olduğu yönünde isyan ediyor. Kullanıcılar, ekranın çok loş olduğunu ve cihazın ortam ışığı sensörünün parlaklığı uygun şekilde ayarlamadığını belirtiyorlar.

Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Apple Watch Ultra 2, ekran parlaklığını 3 bin nit'e kadar çıkararak şimdiye kadarki en parlak Apple Watch olarak tanıtıldı. Ancak bazı kullanıcılar, özellikle aydınlık bir odadan karanlık bir alana geçildiğinde ve belirli saat kadranlarında sorun yaşadıklarını bildiriyorlar.

Macrummors'un haberinde yer alan bilgilere göre Apple kullanıcıların şikayetlerini dikkate aldı ve gelecekte yapılacak bir yazılım güncellemesi ile sorunu çözecek. Ancak şu an için bu sorunla karşılaşan kullanıcılar, parlaklık seviyesini manuel olarak ayarlasalar bile ekranın düşük ışık koşullarında zor okunur olduğunu belirtiyorlar.



