Apple'ın iPhone'lara gizli simgeler yerleştirdiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 01.10.2023 - 11:27

Güncelleme: 01.10.2023 - 11:27

The Information tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Apple'ın iPhone üretim maliyetlerini kontrol etmek ve yılda yüz milyonlarca dolar tasarruf etmek için iPhone'lara gizli QR kodları eklediğini açıklıyor.

iPhone'un ekranının altında gizli bir QR kodu bulunuyor. Bu kodlar, iPhone'un üretim aşamalarında cam yüzeyine kazınarak yerleştiriliyor ve oldukça küçükler, sadece özel ekipmanlarla görülebiliyorlar.

Bu QR kodları, Apple'ın Çinli tedarikçilerinin cam kapak üretimini ve hatalı ürünleri daha iyi takip etmesini sağlıyor. Böylece Apple, üretim maliyetlerini kontrol altında tutabiliyor.

Kaynak: 9to5mac

Gizli QR kodlarının kullanılması, özellikle ilk başta teknik zorluklarla karşılaşıldı. Ancak bu kodlar kullanılmaya başlandığından beri Apple'ın tedarikçileri hatalı ürün oranını ciddi şekilde düşürdü.

Sonuç olarak, Apple yılda yüz milyonlarca dolar tasarruf ediyor. Bu uygulama, şirketin üretim maliyetlerini daha iyi kontrol etmesine yardımcı oluyor.

APPLE KUTULARDA DA QR KOD KULLANIYOR

Apple'ın geçtiğimiz günlerde iPhone 15 kutularında sadece UV filtre ile görülen QR kod kullandığı ortaya çıkmıştı.