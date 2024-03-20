Apple Watch Series 10'a tansiyon ölçme özelliği yolda

Yayınlanma: 20.03.2024 - 21:43

Güncelleme: 20.03.2024 - 21:43

Apple Watch Series 10 için yeni tahminler ortaya atılıyor. Buna göre Samsung Galaxy Watch'larda yer alan tansiyon ölçme özelliği Series 10 ile beraber Apple'ın akıllı saatlerine de gelecek.

Bu fikri ortaya atan kişiyse gazeteci Mark Gurman, Bloomberg Power On bülteninde iddiayı açıklayan Gurman'a göre bu özellik yalnızca yen Apple Watch'lara gelecek çünkü ona göre bir donanıma sahip olacak.

APPLE WATCH'LARA GELECEK YENİ TANSİYON ÖLÇME ÖZELLİĞİ NET VERİ SAĞLAMAYACAK

Yeni nesil Apple Watch'lara gelecek bu özellik, Galaxy Watch serisinde yer aldığı gibi kullanıcılara genel olarak fikir vermek amacı taşıyacak. Yani tansiyon ölçme özelliğinin ilk sürümleri kesin ve net değerler sunmayacaklar.



