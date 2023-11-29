Yayınlanma: 29.11.2023 - 13:00

Güncelleme: 29.11.2023 - 13:00

Apple Watch Series 2 ve sonraki modeller, suya dayanıklı olup yüzme veya yağmur gibi durumlarda sudan etkilenmiyor. Ancak, su girmesi durumunda hoparlörden boğuk ses gelebiliyor. Apple kullanıcılarının bu durumu çözmeleri için akıllı saatlerde 'Su Kilidi' adlı bir özellik sunuyor. Bu özellik sayesinde hoparlörlerde bulunan su dışarı atılarak boğuk ses sorunu çözülüyor. Peki Apple Watch'a giren su nasıl çıkarılır? Apple Watch su kilidi özelliği nasıl kullanılır?

APPLE WATCH'A GİREN SU NASIL ÇIKARILIR? APPLE WATCH SU KİLİDİ ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

