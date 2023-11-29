Apple Watch'a giren su nasıl çıkarılır? Apple Watch su kilidi özelliği nasıl kullanılır?
Apple'ın akıllı saatleri suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Ancak hoparlör tarafına giren su bazı sıkıntılara yol açabiliyor. Peki Apple Watch'a giren su nasıl çıkarılır? Apple Watch su kilidi özelliği nasıl kullanılır?
Apple Watch Series 2 ve sonraki modeller, suya dayanıklı olup yüzme veya yağmur gibi durumlarda sudan etkilenmiyor. Ancak, su girmesi durumunda hoparlörden boğuk ses gelebiliyor. Apple kullanıcılarının bu durumu çözmeleri için akıllı saatlerde 'Su Kilidi' adlı bir özellik sunuyor. Bu özellik sayesinde hoparlörlerde bulunan su dışarı atılarak boğuk ses sorunu çözülüyor. Peki Apple Watch'a giren su nasıl çıkarılır? Apple Watch su kilidi özelliği nasıl kullanılır?
APPLE WATCH'A GİREN SU NASIL ÇIKARILIR? APPLE WATCH SU KİLİDİ ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?
Kontrol Merkezi'ni Açın: Apple Watch'unuzda Kontrol Merkezi'ni açmak için saat kadranında yukarı kaydırın veya bir uygulamadayken ekranın alt kenarına basıp Kontrol Merkezi'ni yukarı doğru sürükleyin.
Su Kilidi Simgesine Dokunun: Su Kilidi simgesine dokunarak ekranı kilitleyin. Bu sayede suyun içeri girmesi engellenir ve suya dayanıklılığı arttırılır.
Digital Crown'u Kullanın: Su altında geçirdiğiniz süre sona erdiğinde veya suya maruz kalmadığınız bir ortama geri döndüğünüzde, Digital Crown'u basılı tutun. Bu sayede de ekran kilidini açıp, hoparlördeki suyu temizleyebilirsiniz.
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