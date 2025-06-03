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PlayStation yeni etkinliğini duyurdu

PlayStation yeni etkinliğini duyurdu

3.06.2025 18:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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PlayStation yeni etkinliğini duyurdu

PlayStation State of Play etkinliğini duyurdu. Etkinlikte PlayStation 5'e gelecek oyunlar dışında farklı duyurular da yer alacak.

PlayStation yeni State of Play etkinliği için duyuruyu yaptı. Etkinlik Türkiye'de 4 Haziran saat 23.59 sonrasında izlenebilecek. PlayStation 5 için gelecek yeni oyunların duyurusunun yapılacağı etkinlikte yeni güncellemeler de yer alacak.

Yapılan duyuruda etkinliğin 40 dakikadan uzun olacağı söylenirken YouTube ve Twitch gibi platformlardan etkinliğin canlı olarak izlenebileceği söylendi.


Sony'nin en son State of Play etkinliği şubat ayında olmuştu. Shinobi: Art of Vengeance, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ve Sonic Racing: CrossWorlds karşımıza çıkmıştı.

Bu etkinlikte ise Housemarque’s Saros, Death Stranding 2: On the Beach, Marathon ve Ghost of Yōtei gibi yakında çıkacak oyunlar da dahil olmak üzere şovda yapılacak duyurular ve diğer oyunlar hakkında bazı bilgiler gelebilir.

İlgili Konular: #PlayStation #PlayStation 5 #PlayStation State of Play

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