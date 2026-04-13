Apple, yeni akıllı gözlükleri için farklı tasarımları test ediyor

13.04.2026 20:08:00
Apple, yeni akıllı gözlükleri üzerinde çalışıyor. Son gelen bilgilere göreyse şirket dört farklı tasarımı test ediyor.

Akıllı gözlük üzerinde çalıştığı bilinen Apple'ın test sürecine 4 farklı tasarım test ettiği ortaya çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, ilk akıllı gözlüklerini 2027'de satışa sunmayı planlıyor olsa da tanıtımını bu yıl yapabilir.

Gurman daha önce de şirketin akıllı gözlük stratejisinin evrimi hakkında düzenli olarak bilgi veriyor olsa da şimdi gözlüklerin nasıl görüneceğine dair daha fazla ayrıntıya sahip. Apple'ın dört farklı tasarımı test ettiğini ve bunlardan bazılarını veya tamamını piyasaya sürebileceğini söylüyor.

Apple'ın tasarımları arasında büyük dikdörtgen bir çerçeve, daha ince dikdörtgen bir çerçeve, büyük oval veya dairesel bir çerçeve ve daha küçük oval veya dairesel bir çerçeve yer alıyor. Apple ayrıca siyah, okyanus mavisi ve açık kahverengi gibi farklı renkleri de seçenekler arasında değerlendiriyor.

