13.04.2026 19:43:00
Türkiye'nin kullanıcı nezdinde 5G karnesi belli oldu! Şikayetlerde artış var

Türkiye'de resmi olarak 1 Nisan'da başlayan 5G internet kullanımı ilk iki haftasında şikayetlerdeki artışla kendini gösterdi.

Dünyadaki belli başlı ülkelerde yaklaşık 7 yıldır aktif olarak kullanılan 5G bağlantısı Türkiye'ye gecikmeli de olsa 1 Nisan 2026 tarihinde resmi olarak sunulmuştu. 4G ve 4.5G gibi bağlatılara kıyasla 5G çok daha hızlı olması sebebiyle kullanılmak isteniyor ancak Türkiye'deki şikayetlerde özellikle mobil internet hızlarında artış var. 

Şikayetvar'daki 5G bağlantı sorunlarına yönelik şikayetlerin sayısında artış gözlemlendi. 

Buna göre GSM operatörlerine ulaşan şikayet sayısı 1 Nisan'da 2 bin 400 iken 10 Nisan tarihine gelindiğinde 3 bin 402'ye kadar çıktı.

Yıllık verilere göreyse 2025 yılının ilk dört ayı ile 2026 yılının aynı dönemi kıyaslandığında 35 bin 526 olan şikayet sayısı 38 bin 536'ya kadar çıktı. Bu da yüzde 8'lik bir artış olduğunu gösteriyor. 

Kullanıcıların en çok şikayet ettiği konular arasında şebeke çekim kalitesi başta yer alıyor. 5G aktif dahi olsa bazı bölgelerde çekmediği, çekse bile hızlı olmadığı hatta 4.5G'nin daha hızlı olduğu bile aktarılıyor. Telefonların da 5G ve 4G arasında geçiş yaptığı ve bu sebeple stabil bir bağlantının kurulamıyor oluşu yaşanan sorunların başında geliyor. 

5G teknolojisinin iki yılda yayılacağı söylendi ama: ‘Süre 4 yıla sarkabilir’
5G teknolojisinin iki yılda yayılacağı söylendi ama: ‘Süre 4 yıla sarkabilir’ 5G teknolojisinin diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye’de Non-Standalone (NSA) sistemiyle yaşama geçirildiği ileri sürüldü. Tartışılan sistem, mevcut 4G LTE altyapısının üzerine 5G antenlerinin takılmasıyla çalışıyor. Bu da 5G’nin tüm avantajlarının kullanılamamasına yol açıyor. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şube Başkanı Ramazan Pektaş, izlenimlerinin teknolojinin NSA sistemiyle yaşama geçirildiği yönünde olduğunu aktardı.