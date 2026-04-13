Rockstar Games siber saldırıya uğradığını doğruladı! GTA 6'nın çıkışını etkiler mi?

13.04.2026 19:13:00
Haber Merkezi
Rockstar Games, yaşadığı siber saldırıyı resmen onayladı. Şirkete yönelik bu saldırı kullandıkları üçüncü taraf servisler tarafından gerçekleştirildi.

Dünyanın en çok beklenen oyunlarından biri olan GTA VI'nin geliştirici şirketi Rockstar Games, hiç olmadığı kadar saldıraya açık duruma geldi. Şirketin ara ara siber saldırıya uğradığı ya da hacklendiğine yönelik haberler gündeme gelirken, yeni yapılan açıklama şirketin kötü şöhretli bir hacker grubu olan ShinyHunters tarafından hacklendiğini doğruladı.

ShinyHunters adlı hacker grubu, Rockstar Games'i tehdit ederek, ödeme yapmasını yoksa eriştikleri bilgileri sızdıracaklarına yönelik baskı yaptı.

Ortaya atılan iddiaların ardından şirket de resmi olarak bu saldırıyı kabul etti ancak altyapıya değil kullandıkları üçüncü taraf servisler üzerinden gerçekleştiğini duyurdu.

Bulut veri platformu Snowflake üzerinde şüpheli hareketlerin tespit edildiği bu durumun da Anodot entegrasyonu üzerinden ele geçirilen kimlik doğrulama token'larıyla bağlantılı olduğu söyleniyor.

Şirket, olayın kapsamlı olmadığını hatta kritik olmayan şirket içindeki verilerin ele geçirildiği bu nedenle ne GTA VI'nın ne de diğer oyunların etkileneceğini söylüyor. Oyuncuların da etkilenmediği söyleniyor. Kullanıcı verilerinin sızdırıldığına yönelik de bir paylaşım yapılmadı. Rockstar'ın yaptığı açıklama:

Üçüncü bir tarafın veri ihlaliyle bağlantılı olarak sınırlı miktarda önemsiz şirket bilgisine erişildiğini doğrulayabiliriz. Bu olay, kuruluşumuz veya oyuncularımız üzerinde herhangi bir etkiye sahip değil.

