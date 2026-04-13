Geniş katlanabilir ekranlı telefon Huawei Pura X Max için görseller paylaşıldı

Geniş katlanabilir ekranlı telefon Huawei Pura X Max için görseller paylaşıldı

13.04.2026 19:25:00
Haber Merkezi
Geniş katlanabilir ekranlı telefon Huawei Pura X Max için görseller paylaşıldı

Katlanabilir ekranlı telefonlarına yenisini eklemeye hazırlanan Huawei, Pura X Max'i resmi olarak gösterdi.

Huawei, katlanabilir ekranlı yeni telefonu Pura X Max için resmi görseller paylaştı. Telefon, daha geniş bir ekrana sahip olmasıyla önceki modellerden ayrılıyor. Şirket, telefonu 20 Nisan'da tanıtmayı planlıyor.

Telefonun tasarımında tercih edilen daha geniş ekran, ekran kapalıyken daha geniş bir ekran tecrübesi sunuyor. Örneğin Samsung'un Z Fold modeli açıldığında tablet boyuta gelen bir modelken, kapalı standart kullanımda ince uzun bir deneyim sunuyor.

Huawei, Pura X Max ile açılabilir ekran kapalıyken de geniş bir ekran tecrübesi sunmayı hedefliyor. Telefon ilk bakışta Google'ın Pixel serisinin katlanabilir yapıdaki modellerine benziyor olsa da kamera tarafında ayrılıyor. Pura X Max'te Huawei'ın XIMAGE altyapısı kullanılıyor ve kamera tarafında da iddialı bir yaklaşım var. 

Telefon resmi olarak daha tanıtılmamış olsa da bazı ülkelerde ön siparişe açılmış durumda. 

Cihazda 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki RAM seçeneği bulunuyor. Depolama seçenekleri de en az 256 GB en fazla 1 TB. Toplamda 5 farklı renk seçeneği de telefonlar için sunuluyor.

Rockstar Games siber saldırıya uğradığını doğruladı! GTA 6'nın çıkışını etkiler mi?
Türkiye'de en çok kullanılan mobil uygulamalar belli oldu
PlayStation 6'ya yönelik yeni iddialar
