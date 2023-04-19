Apple yeni Beats Studio Buds Plus için hazırlanıyor

Yayınlanma: 19.04.2023 - 12:25

Güncelleme: 19.04.2023 - 12:25

Apple önümüzdeki dönemde yeni iOS sürümüne ek olarak iPhone'larını da tanıtacak. Bunların akabinde iOS 16.4 betasında ortaya çıkan ve hakkında bazı bilgilerin de sızdırıldığı Beats Studio Buds Plus için yeni iddialar var. Kablosuz kulaklığın bir etkinlik ile tanıtılmayacağı ve tasarım tarafında farklı olacağı söyleniyor.

YENİ KABLOSUZ KULAKLIK NASIL OLACAK?

Diğer markaların da 'buds' olarak adlandırdığı modellerle benzerlik taşıyan bir yapıya sahip olacağı düşünülen Apple Beats Studio Buds Plus için, daha başarılı bir aktif gürültü engelleme özelliği sunacağı aktırılıyor.

Öte yandan, AirPods Pro benzeri bir ses kalitesine yaklaşacağı söylenen bu kulaklıkta Apple'ın H1/H2 çipleri yerine Beats imzalı bir ses sürücüsüne yer verilecek.

Kulaklığın ses kalitesinde devrim yaratması beklenmiyorken fiyatının da 150 dolar civarında olacağı konuşuluyor.