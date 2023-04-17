Apple'ın WWDC 2023 etkinliğinde tanıtmayı planladığı her şey

Yayınlanma: 17.04.2023 - 09:27

Güncelleme: 17.04.2023 - 09:27

Apple'ın yıl sonlarına doğru yaptığı etkinliğind dışında 5 Haziran'daki WWDC 2023'te merakla bekleniyor. Bu etkinlikte işletim sisteminin yeni sürümü olan iOS 17'ye ek olarak cihazlar da tanıtılacak.

YILLARDIR BEKLENEN CİHAZLAR GELEBİLİR

Apple analisti ve isabetli yorumlarıyla bildiğimiz Mark Gurman'ın son tahminlerine göre Apple'ın WWDC 2023 etkinliğinde tanıtması beklenenler şu şekilde: