Apple'ın WWDC 2023 etkinliğinde tanıtmayı planladığı her şey
Son tahminlere göre 5 Haziran'da WWDC 2023 etkinliğini yapacak olan Apple, pek çok ürünü de etkinlik kapsamında tanıtacak.
Apple'ın yıl sonlarına doğru yaptığı etkinliğind dışında 5 Haziran'daki WWDC 2023'te merakla bekleniyor. Bu etkinlikte işletim sisteminin yeni sürümü olan iOS 17'ye ek olarak cihazlar da tanıtılacak.
YILLARDIR BEKLENEN CİHAZLAR GELEBİLİR
Apple analisti ve isabetli yorumlarıyla bildiğimiz Mark Gurman'ın son tahminlerine göre Apple'ın WWDC 2023 etkinliğinde tanıtması beklenenler şu şekilde:
- Apple Reality Pro karma gerçeklik başlığı
- Apple Reality Pro için hazırlanan xrOS işletim sistemi ve buna uygun “yazılım geliştirme kiti”
- Yeni MacBook modelleri ( Bu bağlamda ilk kez gelecek olan 15 inç MacBook Air, 13 inç MacBook ve 13 inçlik MacBook Pro)
- iOS 17 işletim sistemi
- iPadOS 17 işletim sistemi
- macOS 14 işletim sistemi
- Tasarımsal yenilikler getirecek denilen watchOS 10 işletim sistemi
- tvOS gibi diğer yazılımlar için yeni sürümler
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