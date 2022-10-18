Apple TV, iPad ve HomePod tek cihaz olabilir

18 Ekim 2022 Salı, 10:36

Bugün ortaya çıkan sızıntılara Apple tarafından iPad için geliştirilen yeni aksesuar yapılacak tanıtımda karşımıza çıkabilir.

Apple, uzun zamandır iPad ve iPhone modelleri için aksesuar geliştiriyor. Fakat bu ürünler genelde kullanıma yardımcı olmak için tasarlanıyor. Fakat bu sefer yeni bir kullanım alanı ve cihaz karşımıza çıkabilir.

APPLE, iPAD İÇİN YENİ GELİŞTİRDİĞİ AKSESUAR İLE YENİ KAPILARI ARALIYOR!

Apple’ın 18 Ekim'de yani bugün, 3 yeni iPad modelini tanıtacağı ortaya çıktı. Fakat bir etkinlik yapmak yerine basın bülteni paylaşarak yeni cihazları, özelliklerini ve fiyatını paylaşacak. Bununla birlikte ön sipariş ve satış tarihleri de belli olacak. Bunun ötesinde beklenmedik bir sürpriz yaparak 4. bir cihaz tanıtabilir.

Shiftdelete.net'in haberine göre geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bazı sızıntılar Apple mühendislerinin iPad için yeni bir aksesuar üstünde çalıştığını gözler önüne serdi. Bu yeni cihaz sayesinde tabletler akıllı ev asistanı veya televizyon alternatifi olarak kullanılabilecek.

Beklenmedik olmasının sebebi ise 2023 yılında tanıtılmasının beklenmesi. Fakat Google, Samsung, Lenovo ve Samsung’un benzer çözümleri uzun zamandır mevcut. Yani aslında Apple’ın yeni keşfettiği bir şey değil. Yine de Apple ekosistemi içerisinde ihtiyaç olduğu düşünülen bir ürün. Zira bu yeni dock/istasyon sayesinde iPad’ler arka tarafında bulunan MagSafe ile direkt olarak bağlanabilecek. Dolayısıyla hem şarj olacak hem de bütünleşik bir cihaz gibi çalışacak.

Ürünün teknik özellikleri henüz bilinmese de Apple TV, iPad ve HomePod üçlüsünü tek bir ürün şeklinde bizlere sunması bekleniyor. Yani hem akıllı ev asistanı olarak hem de bir televizyon veya 2. bir bilgisayar gibi kullanmak mümkün olacak.