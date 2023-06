Apple'ın WWDC23 etkinliğinde neler tanıtılacak?

Yayınlanma: 05.06.2023 - 11:20

Güncelleme: 05.06.2023 - 11:20

Apple'ın uzun yıllardır beklenen Reality Pro karma gerçeklik başlığının da duyurulacağı WWDC23'te bunun dışında iOS, iPadOS, macOS, tvOS ve watchOS için de yeni sürümler de gösterilecek.

YAZILIMA EK OLARAK ÜRÜNLER DE GELECEK

Etkinlikten önce Mark Gurman da açıklamalar yapmış ve WWDC23'te yeni Mac modellerinin gösterileceğini aktırmıştı. Burada Mac'lerden biri 15 inç ekrana sahip bir MacBook Air olacak deniyor.

Yeni Mac Studio modeli de bu etkinlik kapsamında karşımıza çıkması bekleniyor.

Etkinlikle ilgili resmi açıklama ise şu şekilde yapıldı:

“Apple bugün, her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın programını duyurdu. Keynote ve Platforms State of the Union etkinliklerinin tarih ve saatlerini açıklayan Apple, geliştiricilerin edinecekleri bilgiler ve yaşayacakları deneyimler hakkındaki ayrıntıları paylaştı.

Tüm geliştiricilerin ücretsiz olarak katılabileceği WWDC23, 5-9 Haziran arasında online formatta gerçekleşecek. Geliştiriciler ve öğrenciler etkinliğin açılış gününü Apple Park’ta özel bir deneyimle kutlama şansına da sahip olacak. Etkinlik ve aktivitelerle dolu bir hafta boyunca geliştiriciler iOS, iPadOS, macOS, tvOS ve watchOS’e gelecek en yeni teknolojiler, araçlar ve çerçeveler hakkında bilgi edinecek.

Geliştiriciler hafta boyunca Slack üzerinden erişebilecekleri bire bir laboratuvarlar ve aktiviteler sayesinde Apple mühendisleri ve uzmanlarıyla doğrudan iletişim kurarak platformları birbirinden farklı hale getiren yenilikçi uygulamalarla ilgili yönlendirmeler alabilecek.”