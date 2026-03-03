Apple yeni MacBook Pro ve Air modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı ne kadar?

Apple, yeni nesil işlemcileriyle beraber yeni cihazlarını da tanıttı. Uygun fiyatlı iPhone 17e modelini ve yeni iPad Air'ı 2 Mart'ta tanıtan Apple, 3 Mart'ta ise M5 Pro ve M5 Max MacBook Pro, MacBook Air ve yeni monitörlerini tanıttı.

Apple'ın bu ürünleri tasarımsal açıdan bir değişiklik içermiyor, daha çok performans tarafına odaklanılmış.

MacBook Pro ilk kez M5 Pro ve M5 Max işlemcilerine sahip olarak tanıtıldı.

Bu işlemcilerde 18 çekirdekli CPU mimarisi yer alıyor. 6 yüksek performans çekirdeği ve çoklu iş performansı için optimize edilen 12 yeni performans çekirdeği bir araya getirildi. Bu şekilde tasarlanan yeni CPU, profesyonel iş yükünü yüzde 30 daha fazla yükleniyor.

GPU tarafında ise M5 Pro'da 20 çekirdeğe kadar, M5 Max'te ise 40 çekirdeğe kadar GPU var. M4 olan versiyonlara göre M5'ler yüzde 35'e kadar daha yüksek grafik performansı sunuyor.

MacBook Air için standart 512 GB depolama alanı sunuluyor. Burada ilk kez 4 TB'a kadar yükseltme imkanı var. Air modelinde 13,6 inç ve 15,3 inç Liquid Retina ekran seçenekleri sunuluyor. Aynı zamanda cihazda 18 saate kadar pil ömrü de sunuluyor.

Pro modelde ise 14 inç ve 16 inç boyutlarında seçenekler sunuluyor. M5 Pro modelleri için 1 TB depolama alanı sunuluyorken, M5 Max için 2 TB depolama sunuluyor.

Apple'ın aktardığına göre M5 Pro, M4 Pro'ya kıyasla 4 kat M1 Pro'ya ise 6 kat daha yüksek yapay zeka hesaplama gücü sunuyor.

27 inç Studio Display XDR, 5K çözünürlükte 120 Hz miniLED panele ve Thunderbolt 5’e sahip. HDR tarafında 2.000 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor. 12 megapiksellik kamerası iyileştirilen ve Thunderbolt 5 ile donatılan yeni Studio Display modeli ise bir diğer seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

YENİ MAC'LER TÜRKİYE'DE NE KADARA SATILACAK?

Ön sipariş aşamasında olan cihazlar 11 Mart'ta satışa çıkacak.

MacBook Pro modelleri 135 bin TL'den M5'li MacBook Air ise 67 bin 999 TL'den başlayan fiyatlara Türkiye'de satışa çıkıyor.

Studio Display modeli 99 bin 999 TL'ye çıkarken, Studio Display XDR ise 199 bin 999 TL'ye çıkıyor.