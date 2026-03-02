Yeni M4 işlemcili iPad Air modeli tanıtıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.03.2026 23:03:00
Apple, mart ayında tanıtmayı planladığı ürünlerini tanıtmaya başladı. iPhone 17e ve M4 işlemcili iPad Air tanıtıldı.

Apple, M4 işlemciye sahip iPad Air modelini tanıttı. Performansı artırılan yeni iPad Air'ın 8 çekirdekli CPU ve 9 çekirdekli GPU'ya sahip olduğu belirtildi. Önceki nesle göre yüzde 30 daha yüksek performans sunan iPad Air modeli, yapay zeka özelliklerini de destekleyecek şekilde geliştirilmiş. 

iPad Air modelinde bellek kapasitesi(RAM) yüzde 50 artırılarak 12 GB'a kadar çıktı. Bellek bant genişliği 120 GB/s seviyesine çıkartıldı. Bu artış yapay zeka performansını olumlu etkileyecek. 

Hücresel bağlantı sunulan modellerde Apple imzalı C1X modemi kullanıldı. Bu modem çok daha hızlı hücresel veri bağlantısı sağlıyor. 

iPad Air modellerinin 11 inç ve 13 inçlik versiyonları bulunuyor. 

M4 işlemcili 11 inçlik 128 GB RAM'e sahip iPad Air'ın yalnızca Wi-Fi sunulan versiyonu 37 bin 999 TL'den başlayan fiyata satılırken,

