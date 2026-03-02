AnTuTu, şubat ayında en güçlü Android telefonları listeledi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.03.2026 23:12:00
Haber Merkezi
Şubat ayındaki en güçlü Android telefon modelleri belli oldu.

Yaptığı testler ile en güçlü performansa sahip telefonları listeleyen AnTuTu, şubat ayındaki listeyi açıkladı. En güçlü Android telefonların yer aldığı listeye göre ilk sırada IQOO 15 Ultra yer alıyor. Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Red Magic 11 Pro+ ise ikinci sırada yer alıyor ve yine aynı işlemciye sahip. Listede üçüncü olarak listelenen Vivo X300 Pro'da ise MediaTek Dimensity 9500 yer alıyor. 

Listenin ilk 10'unda yer alan akıllı telefonlar şu şekilde:

1. IQOO 15 Ultra 

2. Red Magic 11 Pro+ 

3. Vivo X300 Pro 

4. Realme GT8 Pro 

5. IQOO 15 

6. HONOR Magic8 Pro 

7. HONOR Magic8 

8. OnePlus 15 

9. Honor WIN 

10. Redmi K90 Pro Max

