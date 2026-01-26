PlayStation Plus'ın şubat ayı ücretsiz oyunlarından biri sızdırıldı

Sony'nin çarşamba günü açıklaması beklenen resmi liste birkaç gün öncesinde bir oyun sızdırıldı. PlayStation Plus aboneleri için yayınlanacak şubat ayı ücretsiz oyunlarının tüm listesi için beklemek gerekiyor ancak Undisputed bu oyunlardan biri olacak. Oyun, gerçekçi dinamikleriyle boksa odaklanan bir oyun.

Undisputed, şubat ayında abonelere sunulacak ve 3 Mart'a kadar oynanabilir olarak kalacak. Aktarıldığına göre Essential, Extra ve Premium abonelerinin üçü için de oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Resmi olarak tüm oyunların listesi 28 Ocak'ta açıklanacak.