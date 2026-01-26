ChatGPT'nin alışveriş özelliği tam olarak neler sunacak?

OpenAI, yapay zeka sohbet aracı ChatGPT’yi bir alışveriş asistanına dönüştüren yeni özellikler üzerinde adım adım ilerliyor. Kullanıcıların ürün bulma, karşılaştırma ve satın alma süreçlerini sohbet üzerinden gerçekleştirmesine olanak tanıyan bu yenilikler, e-ticaret deneyimini kökten değiştirme potansiyeli taşıyor olsa da bazı endişeler de bulunuyor.

CHATGPT'NİN ALIŞVERİŞ ÖZELLİĞİ NELER SUNUYOR?

ChatGPT, alışveriş niyeti taşıyan soruları algılayarak kullanıcılara yönlendirilmiş ürün araştırması yapıyor. Bu özellik, sadece fiyat veya teknik özellik kontrolü yapmak yerine, kullanıcıyla diyalog kurarak kişiselleştirilmiş satın alma rehberi oluşturuyor.

Nasıl işliyor?

Kullanıcı öncelikle ihtiyaçlarını belirten bir soru yazıyor. Daha sonra ise ChatGPT, ek sorular sorarak beklentileri netleştiriyor. Bunun ardından güvenilir perakendecilerden gerçek zamanlı fiyat, stok, inceleme ve teknik veriler çekiyor ve sonuç olarak özelleştirilmiş alışveriş önerisi ve rehberi sunuyor.

Bu araç hem web hem mobil uygulamalarda, Free, Go, Plus ve Pro planlarında kullanılabiliyor; tatil dönemi gibi yoğun alışveriş zamanlarında ise kullanım sınırı büyük ölçüde kaldırılıyor.

OpenAI ile Etsy satıcılarıyla başlayan ortaklıkla anında ödeme özelliğini de kullanıma açtı. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, sohbet penceresini terk etmeden doğrudan ürün satın alabiliyor:

Bu özellik şu anda ABD’de Etsy satıcıları için aktif durumda ve yakında Shopify gibi milyonlarca satıcıya genişletilmesi planlanıyor.

Satıcılar için altyapıyı sağlayan standart ise Agentic Commerce Protocol (ACP) olarak adlandırılıyor. Bu açık kaynak protokol, satıcıların ChatGPT üzerinden ürünlerini göstermesi ve ödeme altyapını entegre etmesini kolaylaştırıyor.

ChatGPT'nin bu hizmetinde aynı zamanda ürünün özellikleri belirtiliyor, fiyat ve kalite karşılaştırması yapılıyor ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre öneriler de geliştiriliyor.

OpenAI, alışveriş sırasında kullanıcı sohbetlerinin perakendecilerle paylaşılmadığını ve sonuçların reklam ya da sponsorlu içeriklerden bağımsız olduğunu belirtiyor. Ürün arama sonuçları ve öneriler, “en alakalı” ürünler üzerinden sıralanıyor.

ELEŞTİRİLER DE YOK DEĞİL

Alışveriş özelliği her ne kadar kullanıcı dostu gibi dursa da şeffaflık, rekabet, veri güvenliği ve tüketici hakları gibi pek çok başlıkta eleştiriliyor. Bu noktalarda açık ve bağlayıcı kurallar olmadığı için olumsuz sonuçlarının olabileceği söyleniyor. Şirket tarafından kullanıcı verilerinin her ne kadar güvenli kalacağı belirtilse de buradaki satın alma alışkanlıklarının yine de üçüncü taraflarla paylaşılması büyük bir sorun olarak görülüyor.