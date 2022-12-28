Apple Watch tarafında ırkçılık iddiaları gündeme geldi

28 Aralık 2022 Çarşamba, 10:50

Apple Watch, en çok kullanılan giyilebilir akıllı cihazlar arasında yer alırken, ırkçılıkla karşı karşı karşıya kaldı. New York Post tarafından yer verilen iddialara göre akıllı saat kandaki oksijen miktarını ölçerken, koyu ten rengine sahip bazı kişilere karşı 'ırkçı önyargıya' sahip olduğu söylendi.

APPLE IRKÇILIK DAVASIYLA KARŞI KARŞIYA

Apple Watch'ta yer alan kandaki oksijen miktarını ölçen özellik şirkete göre, kanınızın oksijen seviyesini talep üzerine doğrudan bileğinizden ölçerek size genel sağlığınızla ilgili içgörüler sunabileceğini konusunu vurguluyor.

Öte yandan New York'ta yaşayan bir kişi Apple Watch'unun söz konusu özelliğini kullanmaya çalıştığında sonuçların tutarsız olduğunu fark etti. 2020 ve 2021 yılları arasında özelliği sorunsuz kullanan kişi daha sonrasında ölçümler bazında, bazı sorunlar yaşamaya başladı.

Dava dosyasında yer aldığı kadarıyla kandaki oksijen miktarını ölçme gibi akıllı cihazların sunduğu bazı özellikler, cilt rengine bağlı olarak tutarsız sonuçlar doğurabiliyor.

Bu durumun ise toplumdaki ırkçılık konusunu tekrar gündeme getiriyor.

Apple'a göreyse bu özelliklerin sağlık sorunlarını teyit etmek yerine 'fitness ve sağlıklı yaşam' takibi için kullanılması gerekiyor. Apple, kandaki oksijen miktarını ölçen uygulamasının ölçümleri için, kendi kendine teşhis veya bir doktora danışma dahil olmak üzere tıbbi kullanım için tasarlanmamıştır, diyor.

Yine de bu dava ve konusu sebebiyle her alandaki ırkçılık tekrar gündeme geldi. Milyonlarca kişiye seslenen Google ve Twitter gibi mecralar da benzer şekilde eleştirilmişti. Twitter, tweet'lerde etiketlenen kişileri tanımlarken cinsiyetçi ve ırkçı yönelime sahipken, Google tarafında da benzer sorunlar yaşanmıştı.