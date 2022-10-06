Apple’dan iPhone bataryalarını korumaya yönelik önlem

06 Ekim 2022 Perşembe, 08:39

Apple yeni iPhone 14 modelleri ile birlikte iOS 16 işletim sistemini de tanıttı. Yeni işletim sistemi telefonlarda bazı sorunları da beraberinde getirdi. Apple çeşitli güncellemeler ile birlikte ise bu sorunları yavaş yavaş çözme uğraşında.

Şirket, bu güncellemelerle birlikte iOS 16’da iPhone modellerinde ‘şarj etme beklemede’ uyarısını ekledi. Peki bu uyarı ne anlama geliyor ve bu uyarı ile karşılaşıldığında ne yapmak gerekiyor? iOS 16’da sunulan yeni ‘şarj etme beklemede’ uyarısı belli başlı durumlarda karşımıza çıkıyor.

iPHONE BATARYALARI ÇOK ISINIYOR

Shiftdelete.net'in haberine göre iPhone modelleri şarj sırasında fazla ısındığında telefon bu uyarıyı vererek bataryayı korumak adına şarj işlemini askıya alıyor. Bu uyarı, telefonun güneş altında kalması ya da sıcak bir yerin üzerinde kalması sonucunda ortaya çıkabiliyor. Şarj sırasında hâli hazırda ısınan cihazlar, bu gibi dış etmenler nedeniyle daha da fazla ısınabiliyor.

Apple, bu hata bildirimi konusunda ise herhangi bir detay vermedi. Şirket bu uyarı konusunda “iPhone normal sıcaklığa döndüğünde şarj işlemi devam edecek” açıklaması ile yetiniyor. Yani bu durumda kullanıcıya fazla bir seçenek bırakılmış değil.

TELEFONU SOĞUTMAK İÇİN BAZI YOLLAR VAR

Bildirimi görmezden gelip telefonu kullanmaya ve şarj etmeye devam etmek bir seçenek ancak bu hareket telefonunuz için bazı zararları da beraberinde getirecektir. Zamanla, bataryanız aşırı ısınarak zarar görecektir. Bu yüzden telefonu soğutmak için çeşitli adımlar atabilirsiniz. Bu adımları ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Tüm uygulamaları, özellikle de hücre verilerini kullananları durdurun

Parlaklığı azaltın veya otomatik parlaklığı kullanın

Düşük Güç Modunu Açın

iPhone’u uçak moduna alın

iPhone’u tamamen kapatın

Bu gibi önlemlerin yanı sıra telefonunuzun güncel olup olmadığını da kontrol etmenizi öneriyoruz. Apple, iPhone ve diğer cihazlarında optimum batarya sağlığı için her zaman en son yazılım güncellemesini yapmanızı öneriyor.