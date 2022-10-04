Apple'ın en hızlı cihazları belli oldu! iPhone 14'ler nasıl?
Android tarafta yakın bir zaman önce yayımlanan en hızlı cihazlar listesi Apple için de paylaşıldı. Yeni tanıtılan iPhone 14 serisi de bu listede yer alıyor.
AnTuTu yakın bir zaman önce Android taraftaki listeyi açıklamıştı. Apple'ın en hızlı cihazları için de bir sıralama yapan AnTuTu, en iyi performansı gösteren Apple cihazını da ortaya çıkarıyor.
APPLE'IN EN HIZLI CİHAZI YİNE iPAD SERİSİ!
Yayımlanan listede iPhone'lara ek olarak bir de iPad de var. Bu nedenle listenin en üst sırasında özellikle gücüyle ve yaptıklarıyla dikkat çeken iPad Pro'lar yer alıyor. Onun ardından en hızlı iPhone ise şaşırtmadığı üzere iPhone 14 Pro oluyor.
İşte yayımlanan listenin tamamı şu şekilde:
iPad Pro 5 (12.9 inç) – 1 milyon 251 bin 547 puan
iPad Pro 5 (11 inç) – 1 milyon 187 bin 53 puan
iPad Air 5 – 1 milyon 82 bin 287 puan
iPhone 14 Pro – 952 bin 596 puan
iPhone 14 Pro Max – 950 bin 878 puan
iPad Pro 3 (12.9 inç) – 839 bin 126 puan
iPhone 13 Pro Max – 838 bin 601 puan
iPhone 13 Pro – 833 bin 339 puan
iPad Pro 4 (12,9 inç) – 827 bin 968 puan
iPhone 14 – 821 bin 5128 puan
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