Apple’ın yeni akıllı saatine çekiçli dayanıklılık testi!
Apple yeni akıllı saati Watch Ultra ile direkt dayanıklılık odaklı bir adım atmıştı. Kullanıcılarla buluşan saate nihayet bir dayanıklılık testi geldi.
YouTube üzerinden özellikle elektronik cihazların dayanıklılık testleri yapılıyor. Bazı testlerde telefonlar ve özellikle akıllı saatler sınıfta kalıyor olsa da Apple’ın oldukça iddialı olduğu Watch Ultra da bu dayanıklılık testlerinden birine girdi. Çekiçle test edilen saatin bir kavanoz çiviye ve tekrarlanan darbelere karşı dayanıklı olup olmadığı ölçüldü.
Akıllı saat denildiği kadar dayanıklı
TechRax adındaki YouTube kanalı, saati kutudan çıkartıyor ve zorlu testlere başlıyor. Saat videoda öncelikle bir yükseklikten düşme testine maruz bırakılıyor. Bu testi minik ezik ve çiziklerle atlatan akıllı saat, bir kavanoz çivinin olduğu yere koyuluyor ve burada karıştırılıyor. Saat bu testi de başarıyla geçiyor.
Akıllı saat en nihayetinde çekiçle yapılan test kısmına geçmeyi başarıyor ancak burada aldığı sert darbelerden bir süre sonra kapanıyor ve açılmıyor. Apple’a göre bu akıllı saat safir kristal bir ekranla kaplı olduğu için en dayanıklı akıllı saatlerden biri. Apple Watch’un direkt Garmin ile rekabet ettiği söyleniyor ancak Garmin’in pil ömrü saatlerle değil, aylarla ölçülüyor. Bu sebeple özellikle kullanım tarafında karşılaştırma yapmak doğru olmayacaktır.
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