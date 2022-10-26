Apple'dan pil ömrünü 60 saate çıkartan kritik güncelleme

26 Ekim 2022 Çarşamba, 16:35

Akıllı saat teknolojileri her geçen gün gelişmeye ve iyileşmeye devam ediyor. Bir zamanlar bildirim almak dışında çok da tercih edilmeyen bu cihazlar, günümüzde sağlıktan tutun da spor aktivitelerimize kadar pek çok şeyi takip edebiliyor.

Söz konusu gelişim şarj ile ilgili bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Apple, yayımladığı kritik güncelleme ile bu sorunu çözüyor. Apple Watch Ultra, önceki modellere göre çok daha uzun bir kullanım sunacak.

AKILLI SAATİN PİL ÖMRÜ 60 SAATE UZUYOR

Shiftdelete.net'in haberine göre Apple, kısa süre önce düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 14 serisini tanıttı. Yeni iPhone serisi her ne kadar dikkat çekmiş olsa da Apple Watch Ultra önceki serilerden farklı olarak sunduğu özellikler ve fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Cihaz tanıtıldıktan sonra donanım tarafında dikkat çeken özelliklere sahip olan Ultra modeli, son olarak watchOS 9.1 ile yeni özellikler kazandı.

Bu özelliklerin en önemlisi ise Apple Watch Ultra modelinin pil ömrü konusunda kendi rekorunu kırmasını sağlayan Düşük Güç Modu oldu. Öncelikle belirtmekte fayda var ki saatin normalde 3 farklı güç modu vardı. Bunlar; Normal kullanım, Normal kullanımda Dış Mekan Egzersizi ve Düşük Güç Modu.

Ancak şirket, pil ömrünü maksimuma çıkarmak için ikinci bir Düşük Güç Modu getirdi. Bu özellik açıldığında daha az GPS kullanımı ve daha az sağlık ölçümü yapılıyor. Bu da pil ömrünün 60 saate kadar çıkmasına neden oluyor.

49 mm’lik her zamankinden daha büyük bir ekrana ve titanyum kasaya sahip olan Apple Watch Ultra fiyatı 27.999 TL.