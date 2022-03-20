Eski Apple çalışanı 5 farklı suçtan yargılanıyor
10 yıl Apple'da çalışan Dhirendra Prasad, nitelikli dolandırıcılık dahilinde 5 farklı suçlamayla yargılanıyor.
Savcı Stephanie Hinds’in ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 52 yaşındaki eski Apple çalışanı Dhirendra Prasad’ın 5 farklı suçla yargılanıyor. Apple’ı 10 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor.
5 FARKLI SUÇLA YARGILANIYOR
Shift Delete'nin haberine göre, Stephanie Hinds tarafından mahkemeye sunulan iddialara göre Prasad, vergi kaçakçılığı, suç ortağının vergiden kaçmasına yardım etmek, komplo kurmak, telefon ile posta üzerinden dolandırıcılık yapmak ve dolandırıcılık gelirlerini aklamak ile suçlanıyor.
10 YIL APPLE'DA ÇALIŞMIŞ
Dhirendra Prasad, 2008 yılında Apple’da işe başladı. Tam 10 yıl çalıştıktan sonra 2018’de görevinden ayrıldı. Çalıştığı bu süre içerisinde şirketin Küresel Hizmet Tedarik Zinciri Alıcısı olarak görev alıyordu.
İlgili Haberler
- Porsche ve Apple yeni projeler için görüşmelere başladı
- Apple merkezini karıştıran 'zarf': Çalışanlar tahliye edildi
- Apple ürünlerini bekleyen büyük tehlike! Tedarik sorunları yaşanabilir
Video Haberler
- Van'da yolcu minibüsü, istinat duvarını aşıp devrildi: Ç
- Ukrayna'da 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
- Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllar
- Boğaz'da kar bulutlarının etkileyici geçişi kameralarda
- Denizli’de çiftçi ve esnaftan traktörlü protesto
- Rusya'daki oğlunun ulaşamadığı anne evinde ölü bulundu
- Alkollü sürücüye Hamileyim diyen eşinin önünde saldırı
- Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
- Bolu Dağı Tüneli'ndeki korkunç kaza anı ortaya çıktı
- Varank: Cumhurbaşkanımız dertlidir
En Çok Okunan Haberler
- Babadan devraldığı 59 yıllık kokuları özveriyle üretiyor
- CHP'li isimden 'süt fiyatı' tepkisi
- Kağıt kıtlığından bazı okullarda sınavlar ertelendi
- Uzmanı uyardı: 'Göz basıncındaki' değişime dikkat!
- Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'ya gidiyor
- ABD, Ukrayna’ya hangi silahları gönderecek?
- Uzmanından 'uyku apnesi' uyarısı
- Çocuklarda sağlık 'dişten' başlıyor
- Sıvı Yağ Fiyatları Nereden Nereye Geldi?
- Şekerleme ve Alzheimer ilişkisi: Gündüz uykusuna dikkat