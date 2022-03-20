Eski Apple çalışanı 5 farklı suçtan yargılanıyor

20 Mart 2022 Pazar, 13:17

Savcı Stephanie Hinds’in ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 52 yaşındaki eski Apple çalışanı Dhirendra Prasad’ın 5 farklı suçla yargılanıyor. Apple’ı 10 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor.

5 FARKLI SUÇLA YARGILANIYOR

Shift Delete'nin haberine göre, Stephanie Hinds tarafından mahkemeye sunulan iddialara göre Prasad, vergi kaçakçılığı, suç ortağının vergiden kaçmasına yardım etmek, komplo kurmak, telefon ile posta üzerinden dolandırıcılık yapmak ve dolandırıcılık gelirlerini aklamak ile suçlanıyor.

10 YIL APPLE'DA ÇALIŞMIŞ

Dhirendra Prasad, 2008 yılında Apple’da işe başladı. Tam 10 yıl çalıştıktan sonra 2018’de görevinden ayrıldı. Çalıştığı bu süre içerisinde şirketin Küresel Hizmet Tedarik Zinciri Alıcısı olarak görev alıyordu.