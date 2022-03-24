Apple'dan yeni MacBook Air süprizi!

24 Mart 2022 Perşembe, 09:52

Apple, 2019’da 15 inç MacBook modelinin üretimine son verdi. İddiaya göre Apple, 2023 yılında standart haline gelen 15 inç ekranlı MacBook Air modeli ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

15 İNÇ MACBOOK MODELİ M2 İŞLEMCİ İLE GELEBİLİR

Display Supply Chain Consultants (DSCC), Apple’ın ekran tedariği ile ilgili rapor yayımladı. Yayımlanan rapora göre Apple, 2023 yılında büyük ekranlı MacBook Air modelini piyasaya sürecek.

Shift Delete'in haberine göre, DSCC CEO’su Ross Young, konu hakkında açıklama yaptı. Young, 9to5Mac’e yaptığı açıklamada 15 inç versiyonun MacBook Air’ın mevcut modelin yerini almayacağını belirtti.

Yeni modelin hangi işlemciye sahip olacağı henüz belli değil. Ancak, Apple’ın M2 işlemci sızıntılarına bakıldığında 15 inç MacBook Air’ın M2 çipine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Apple’ın bu yıl içinde M2 ??işlemcili yeniden tasarlanmış bir MacBook Air piyasaya sürmesi bekleniyor. Apple A15 Bionic işlemciden ilham alındığı belirtilen M2’nin performans olarak M1 işlemciye benzer sonuçlara sahip olacağı tahmin ediliyor.