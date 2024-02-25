Apple'ın AirPods Pro için düşündüğü ilk isim neydi?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Apple, kablosuz kulaklığı AirPods Pro'nun ismini ilk olarak daha farklı bir isimlendirme sunacaktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 16:30
Apple'ın AirPods Pro için düşündüğü ilk isim neydi?
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Apple'ın 2019 yılında piyasaya sürdüğü AirPods Pro'su için düşündüğü ilk isim AirPods Extreme olmuş ancak bu karara uymamış ve cihazın ismini şu anda kullanılan haliyle değiştirmiş. MacRumors tarafından ulaşılan bilgilere göre cihazın ilk ismi küçük bir grup tarafından önerildi ancak beğenilmedi ve daha sonra AirPods Pro ismiyle tanıtıldı.

APPLE, AIRPODS PRO İÇİN 'EXTREME' İSMİNİ DE GÖRÜŞTÜ

AirPods Extreme adı, Apple'ın liderlik ekibinin en az bir üyesi tarafından gündeme getirildi. MacRumors'a göre şirket çalışanlarının büyük bir kısmı bu isme itiraz etti. 

Apple ilk kez 2003'te piyasaya sürülen ve sonrasında 2018'de üretimi durdurulan Wi-Fi yönlendiricisini piyasaya sürmüştü, burada AirPort Extreme ismini kullanmıştı.


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