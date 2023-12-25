Satış yasağı bulunan Apple Watch bir kişinin hayatını kurtardı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:34

Güncelleme: 25.12.2023 - 15:34

Zaman zaman iPhone hayat kurtardı ya da cihaz Apple Watch takan bir kişinin düşüşünü algıladı ve acil servis görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı gibi haberler ortaya çıkıyor. Şimdi ise Apple'ın ABD özelinde yaşadığı patent krizi sonrası yeni tanıttığı Apple Watch 9 ve Ultra 2 modellerinin satışlarının durdurulmasının hemen ardından akıllı saatin hayat kurtardığı haberi geldi.

APPLE'IN AKILLI SAATİ BU SEFER HAYAT KURTARDI

Bilmeyenler için Apple'ın akıllı saatlerine dahil ettiği 'kandaki oksijen değerinin ölçülmesi' patent ihlaline takılmıştı. Masimo adlı bir ABD merkezli tıbbi cihaz üreticisi şirket, konuyu yargıya taşımıştı. Konuyla ilgili ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından inceleme başlatıldı ve Apple gerçekten de 2 patenti ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulundu. Buna göre 21 Aralık'ta internet, 24 Aralık'ta ise fiziksel mağazadan Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 satışları durdurmak için karar almıştı.

Reddit'te başından geçen olayı anlatan kişiye göre otomobilinde seyir halindeyken, kendini iyi hissetmemeye başlamış. O sırada da Apple Watch takıyormuş ve saatiyle EKG çekmeye karar veren kişi aracını park ettikten sonra bu özelliği kullanarak EKG çekmiş. Sonuçta her şeyin yolunda olmadığını düşünün kişi, hemen en yakın hastaneye giderek, doktora görünmüş. Kendini kötü hissettiği noktada EKG çeken ve akıllı saate eklenen veriler onun bir atak geçirdiğini gözler önüne sermiş. Hasta daha sonra kendisine kalp pili takıldığını aktarıyor.

Hatırlatmak gerekirse EKG özelliği Apple Watch'lar için Series 4'ten beri yerleşik özellik olarak sunuluyor.