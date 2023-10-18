iPhone'lar bitti şimdi de yeni Apple Watch'larda sorun!

Yayınlanma: 18.10.2023 - 22:56

Güncelleme: 18.10.2023 - 22:56

Apple'ın bu yıl tanıttığı iPhone 15 serisi ve Watch Series 9/Watch Ultra 2 ile ilgili sorunlar tükenmek bilmiyor. Daha önce defalarca kez farklı sorun bildirilen iPhone 15'ler için şimdi de akıllı saat tarafına kaydı.

EKRANDA TİTREME VE RENK KAYMASI SORUNU

Özellikle Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modellerinde yaşanan ekran titremesi sorununa geçici çözüm olarak; Ayarlar>Ekran ve Parlaklık> her zaman açık modunu kapatılması öneriliyor.

Aynı zamanda saat kadranında düşük ışık koşullarında farklı renkler oluşabiliyor.

Yaşanan sorunun watchOS 10.1 güncellemesiyle çözülmesi bekleniyor.