Apple'ın karma gerçeklik başlığı için yeni tarih verildi
Apple'ın bir süredir geliştirme aşamasında olmasıyla gündeme gelen karma gerçeklik başlığı için seri üretim tarihi verildi.
Apple'ın bazı ürünlerinin çıkışı ertelenebiliyor. Karma gerçeklik başlığının da uzun bir süredir geliştirildiği biliniyor. Cihaz hakkında bazı bilgiler elimizde olsa da iddialardan öteye gitmiyor. Ancak yeni yapılan bazı paylaşımlarda cihazın 2023 yılında seri üretime gireceği belirtildi.
CİHAZ 2023 YILINDA KULLANICIYLA BULAŞACAK
Cihazın 2023 yılının başlarında tanıtılmasının ardından da mart ayında seri üretime geçmesi bekleniyor. Apple cihazları hakkında yaptığı analizlerle tanınan Ming-Chi Kuo, cihaz hakkındaki iddiaları başlatan kişi. Söylediğine göre 2023 yılında tanıtılacak olan cihaz, birkaç ay sonra karşımıza çıkacak.
Öte yandan aynı cihaz hakkında teknoloji editörü Mark Gurman tarafından da bazı iddialar var. Gurman'a göre yeni cihaz Apple Reality Pro adıyla bizleri karşılayacak.
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