Apple'ın karma gerçeklik başlığı için yeni tarih verildi

09 Kasım 2022 Çarşamba, 12:19

Apple'ın bazı ürünlerinin çıkışı ertelenebiliyor. Karma gerçeklik başlığının da uzun bir süredir geliştirildiği biliniyor. Cihaz hakkında bazı bilgiler elimizde olsa da iddialardan öteye gitmiyor. Ancak yeni yapılan bazı paylaşımlarda cihazın 2023 yılında seri üretime gireceği belirtildi.

CİHAZ 2023 YILINDA KULLANICIYLA BULAŞACAK

Cihazın 2023 yılının başlarında tanıtılmasının ardından da mart ayında seri üretime geçmesi bekleniyor. Apple cihazları hakkında yaptığı analizlerle tanınan Ming-Chi Kuo, cihaz hakkındaki iddiaları başlatan kişi. Söylediğine göre 2023 yılında tanıtılacak olan cihaz, birkaç ay sonra karşımıza çıkacak.

Öte yandan aynı cihaz hakkında teknoloji editörü Mark Gurman tarafından da bazı iddialar var. Gurman'a göre yeni cihaz Apple Reality Pro adıyla bizleri karşılayacak.