Apple'ın M2 Extreme işlemcisi tahminlere göre fark yaratacak
Apple'ın yolda olan Mac Pro modeli için işlemci tarafında M2 Extreme kullanılacağı söyleniyor ve bu işlemci hakkında bazı tahminler var.
Apple yakında yeni cihazlarını tanıtmayı planlıyor. Bu cihazlar arasında da Mac Pro da yerini alacak. Cihazın büyük ihtimalle işlemci tarafında bizleri M2 Extreme karşılayacak.
2023 YILINI BULMAYABİLİR
Intel ve AMD gibi markalardan ziyade kendi işlemcisini üretip Mac'lere eklemeye karar veren Apple, bu noktada kararlı bir şekilde ilerliyor.
M2 Extreme işlemcisi de yolda ve bu Mac Pro ile karşımıza çıkacak gibi duruyor. M2 Extreme işlemcisinde yer alması beklenen kurulum ise 48-çekirdekli CPU, 160-çekirdekli GPU ve tam 384 GB’e kadar RAM desteği.
Yeni işlemcili cihazın 2023 yılını bulmadan tanıtılması oldukça olası duruyor.
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