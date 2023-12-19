Apple'ın test hizmetinden veriler sızdırıldı! Hiç görülmemiş oyunlar...
Apple'ın test verilerinin yayınlandığı TestFlight üzerinden 1.2 TB'lik veri sızdırıldı.
Apple'ın test sunucularındaki veriler sızdırıldı. Buna göre daha önce hiç görmediğimiz uygulamalar ve oyunlar internet alemine düştü. 1.2 TB'lik verinin sızdırıldığı ve bu verilerin de 2012/2015 aralığındaki tarihleri kapsadığı aktarıldı.
Teraleak olarak adlandırılmaya başlanan bu olay X'te ortaya çıktı.
HİÇ YAYINLANMAMIŞ OYUNLAR VE UYGULAMALAR ORTAYA ÇIKTI
Sızıntının nasıl olduğu aktarılmıyor ancak 'TestFlight Leak Information' adlı hesap üzerinden sızdırılan verilerle ilgili paylaşımlar yapılıyor.
Onlardan biri eski ABD Başkanı Obama'nın karikatürize edildiği ve içeriğinde ne olduğu anlaşılmayan Obamagram adı verilen bir uygulama:
December 19, 2023
Sonic'in bir oyunu ya da daha önce hiç yayınlanmamış Angry Birds oyunu da bu sızıntılarda karşımıza çıkıyor.
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