Apple'ın test hizmetinden veriler sızdırıldı! Hiç görülmemiş oyunlar...

Apple'ın test verilerinin yayınlandığı TestFlight üzerinden 1.2 TB'lik veri sızdırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 15:00
Apple'ın test hizmetinden veriler sızdırıldı! Hiç görülmemiş oyunlar...
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Apple'ın test sunucularındaki veriler sızdırıldı. Buna göre daha önce hiç görmediğimiz uygulamalar ve oyunlar internet alemine düştü. 1.2 TB'lik verinin sızdırıldığı ve bu verilerin de 2012/2015 aralığındaki tarihleri kapsadığı aktarıldı. 

Teraleak olarak adlandırılmaya başlanan bu olay X'te ortaya çıktı. 

HİÇ YAYINLANMAMIŞ OYUNLAR VE UYGULAMALAR ORTAYA ÇIKTI

Sızıntının nasıl olduğu aktarılmıyor ancak 'TestFlight Leak Information' adlı hesap üzerinden sızdırılan verilerle ilgili paylaşımlar yapılıyor.

Onlardan biri eski ABD Başkanı Obama'nın karikatürize edildiği ve içeriğinde ne olduğu anlaşılmayan Obamagram adı verilen bir uygulama:

Sonic'in bir oyunu ya da daha önce hiç yayınlanmamış Angry Birds oyunu da bu sızıntılarda karşımıza çıkıyor. 


Apple TestFlight Apple TestFlight veri sızdırıldı

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