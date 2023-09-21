Apple'ın yeni AirPods'ları geçen nesilden farklı değil; Neler yeni?

Yayınlanma: 21.09.2023 - 16:31

Güncelleme: 21.09.2023 - 16:32

Yeni iPhone 15'lerini tanıtan Apple, burada şarj standartlarına uyarak USB-C'ye geçiş yaptı. AirPods tarafında da bu standarta uyan Apple, AirPods Pro için de yeni bir model sunacak. Ancak burada önemli donanımsal geliştirmeler yerine, yazılım tarafına yüklenmiş.

YENİ NESİL OLANLARA GEÇİŞ YAPMAK İÇİN ANLAMLI BİR YÜKSELTME YOK

İkinci nesil AirPods Pro modellerinde USB-C portunun dışında, donanımsal bir değişiklik yok.

Yazılım güncellemeleri ve geliştirilmeleriyle kullanıcılar AirPods Pro tarafında gürültü engelleme özelliğinin değiştiğini deneyimleyecek. CNBC'de yer alan habere göre kulaklığın yeni özellikleri günlük kullanımda avantajlar sağlayacak.

Yeni kablosuz kulaklıklar, adaptive audio-uyarlanabilir ses, konuşma farkındalığı ve kişiselleştirilmeş ses düzeyi gibi özellikleri bünyesinde topluyor.

Konuşma farkındalığı kulaklıklarınızı çıkartmaya gerek kalmadan insanlarla etkileşim kurmayı sağlayan bir özellik. Siz konuşmaya başladığınızda kulaklıkta yer alan sensörler otomatik olarak şeffaflık modunu aktif ediyor ve herhangi bir hamle yapmadan başka insanlarla diyalog kurabiliyorsunuz.

Öte yandan kulaklığı kullanan teknoloji editörleri ve gazeteciler geçen yılkinden farklı olmadığını düşünüyor. Önceki nesil AirPods Pro sahibiyseniz ikinci nesil olan modele geçmek pek de anlamlı olmayabilir.

Sony ve Samsung tarafında birkaç yıldır sunulan sohbet etmek için konuşma özelliği Apple'ın AirPods'ları için de sunuluyor.

USB-C özellikli AirPods Pro'da aynı zamanda Lightning versiyonunda olmayan toza karşı dayanıklılık da yer alıyor.