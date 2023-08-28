Çalışabilen şeffaf yapıda AirPods Pro kutusu yaptı
Apple'ın AirPods tarafında beyazdan vazgeçmediğini biliyoruz. Ancak bir kişi yepyeni ve çalışabilen şeffaf yapıda şarj kutusu tasarladı.
Apple'ın beyaz yapıda olan AirPods Pro modeli için yeni bir kutu tasarım ortaya çıktı. Hazırladığı donanım prototipleriyle YouTube'da videolar paylaşan Ken Pillonel, daha önce USB-C portunu iPhone'a eklemesiyle dikkat çekmişti. Şimdi ise 3 boyutlu yazıcı kullanarak pek çok aşamayı da takip ederek AirPods Pro için şeffaf yapıda şarj kutusu tasarladı.
APPLE NORMALDE BU TASARIMI SUNMUYOR
Tasarladığı şeffaf AirPods Pro şarj haznesini nasıl ürettiğini de aşama aşama gösteren Pillonel, 3 boyutlu yazıcıda basılacak yapıda sıvı reçine kullanıyor. Videoda kulaklıklar dışında bütün şarj kutusu şeffaf hale getiriliyor.
Ancak bunun yanında Apple resmen şeffaf yapıda bir kulaklık üretmese de Beats Studio Buds'ı isteyenler şeffaf tasarımla satın alabiliyor.
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