iPhone'ların şarjı neden yüzde 1 seviyesinde uzun süre kalır?
iPhone'ların yüzde 1 seviyesinde kalan şarjda adeta zamanda bükülme yaşayarak çok uzun süre gidiyor. Peki bu tuhaf durumun sebebi neyden kaynaklanıyor?
Telefonunuzun şarjı yüzde 1’i gösterdiğinde, “ha bitti, ha bitecek” diye stres yaşarken, o yüzde 1 ibaresi sizi asla terk etmez. iPhone’ların, akıllı telefon sektörünün başını çeken markalardan biri olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, böyle bir durum kullanıcılar için garip karşılanabiliyor.
Webtekno'da yer alan detaylarda ise bazen sinir bozucu olurken bazen de işimize yarayan bu durumun iyi bir özellik mi, yoksa bir şeylerin ters gittiğinin göstergesi mi olduğu aktarılıyor.
TELEFON ENERJİ TASARRUFU YAPMAYA BAŞLIYOR
iPhone’unuzu ilk aldığınızda bu sorunla pek karşılaşmazsınız. Ne zaman ki kullanımınız artar, işte o zaman yüzde 1’de takılma durumu da artmaya başlar. Bunun birkaç sebebi olmakla beraber, ilki, şarj yüzde 1 seviyesine geldiğinde telefonunuzun otomatik olarak enerji tasarrufuna geçmesidir.
Böyle olunca, bataryanın son yüzde 1'lik kısmı daha uzun süre gidebilir çünkü telefonunuz bazı özellikleri kapatır ve daha düşük seviyelerde enerji harcar.
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Apple’ın, donanımı tarayıp detayları yazılıma göstermek için geliştirdiği algoritma yanlış ölçülebilir. Telefonunuzun yazılımı, şarjın bittiğini düşünür ancak pilde bir miktar şarj kalır. Bu aksaklık, iPhone’unuzun tüm pil kapasitesini tüketmemesini önlemek için bilerek eklenmiş de olabilir.
BATARYANIN ZAMAN İÇİNDE KALİBRASYON SORUNU YAŞAMASI
Telefonunuzun bataryası eskidikçe, kalibrasyon sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir. Bu durumda, bataryadaki yüzde doğru görünmez ve yüzde 1 ibaresinde takılılır. Ayrıca, şarj cihazı ile ilgili bir sorun bulunuyorsa, yine aynı şekilde, telefonunuzun şarjı yüzde 1 gibi düşük bir seviyede takılı kalabilir.
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Bildiğiniz üzere, iPhone’lar bizi, yazılım güncellemeleri yapmaya mecbur bırakıyor. Eğer eski bir yazılım sürümü kullanıyorsanız ve şarjınızın yüzde 1’de takılması problemini yaşıyorsanız, güncelleme yaparak belki de bu sorunun önüne geçebilirsiniz.
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