Assassin’s Creed Mirage için çıkış tarihi tahmini yapıldı
Assassin’s Creed'in yeni oyunu Mirage hakkında çıkış tarihine yönelik bir iddia ortaya atıldı.
Assassin’s Creed Mirage için bir Reddit kullanıcısı Ubisoft'ta çalışan bir yetkiliye dayandırdığı iddiasında, Assassin’s Creed Mirage'ın 2023 yılının ağustos ayında piyasaya sunulacağını aktardı.
SÖYLENENLER DOĞRUYSA BU YAZ OYUN PİYASAYA ÇIKIYOR
2007 yılında Altaïr Ibn-La'Ahad ile başlayan Assassin’s Creed macerasının yıllar içerisinde ABD’nin kuruluşundan tutun da İngiltere’deki Sanayi Devrimine kadar pek çok konuya evrilen bir tarafı vardı. Oyunun gerçeklikten bağını kopartmadan kendi hikayesini işlemesi ise oyuncular tarafından sevilen bir yönü.
Reddit kullanıcısı söz konusu paylaşımı birkaç saat içinde silse de sadece iddiaya yer verdiği paylaşımı dikkat çekmeye yetti.
Ubisoft yetkililerine göreyse oyun 2023 yılının ekim ayına ertelenecek. Bir diğer yandan oyunun yeni oyunlardan çok Assassin’s Creed’in Ezio üçlemesine benzediği ve Hidden Ones’ın nasıl Assassin’lere evrildiğini anlatan ek paketlerin de oyunun çıkışından sonraki 1 yıl içerisinde duyurulacağı iddiaları gündeme geldi.
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