Game Pass'e mayıs ayının ilk yarısında gelecek oyunlar
Microsof'un Xbox Game Pass abonelik sistemine yeni oyunlar ekleniyor. İşte mayıs ayının ilk yarısı gelecek oyunlar.
Xbox Game Pass, aylık bir abonelik sistemi ve 100'den fazla oyuna sınırsız erişim sunuluyor. Oyun servisine yeni oyunlar her ay ekleniyor. 15 Mayıs'a kadar ise5 oyun abonelerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
İşte o oyunlar:
- Redfall (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)- 3 Mayıs
- Ravenlok (Bulut, Konsol ve PC)- 4 Mayıs
- Weird West: Definitive Edition (Xbox Series X|S)-8 Mayıs
- Shadowrun Trilogy (PC)-9 Mayıs
- Fuga: Melodies of Steel 2 (Bulut, Konsol ve PC)-11 Mayıs
15 Mayıs'ta kütüphaneden çıkarılacak oyunlar
- Before We Leave (Bulut, Konsol ve PC)
- Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Bulut, Konsol ve PC)
- Hearts of Iron IV (PC)
- Her Story (PC)
- Umurangi Generation: Special Edition (Bulut, Konsol ve PC)
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