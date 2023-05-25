Assassin’s Creed Mirage’ın oynanış fragmanı yayımlandı

Sony tarafından dün PlayStation Showcase 2023 etkinliği düzenlendi. Sony'nin ürünlerinin yanı sıra bazı firmalar da oyunlarını tanıttı. Bu firmalar arasında yer alan Ubisoft, Assassin’s Creed serisinin yeni oyununun fragmanını yayımladı.

Assassin's Creed Mirage adlı oyunun fragmanının ardından çıkış tarihi ve fiyatı da açıklandı. Oyun PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Amazon Luna ve Ubisoft+ platformlarında 12 Ekim 2023 tarihinde 589 TL'den satışa çıkacak.