Assassin’s Creed Red hakkında sevindiren gelişme
Ubisoft birçok Assassin’s Creed oyunu geliştirdiğini açıklamıştı. Onlardan biri olan Assassin’s Creed Red, hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.
Ubisoft, Assassin’s Creed oyunları geliştirdiğini duyurmuş ve oyunseverlerde merak uyandırmıştı. Assassin’s Creed Red hakkında ise oyun sektöründen aşina olunan Tom Henderson çeşitli bilgiler aktardı.
OYUNDA HEM NİNJA HEM DE SAMURAY OLUNABİLECEK
Oyun hakkında detaylar ya da ayrıntılar sınırlı olsa da Henderson'ın elde ettiği bilgilere göre oyuncular ninja ve samuray olabilecek. Oyun Feodal Japonya'da geçtiği için bu karakterleri oynamak şaşırtıcı olmaz ancak, Assassin’s Creed evreninde oldukça farklı bir deneyim sunacak.
Ubisoft Quebec tarafından geliştirilen Assassin’s Creed Red, hakkında yayınlanan resmi fragmanda kadın samurayların da yer aldığı görülüyordu.
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