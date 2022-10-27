Steam'in ardından Xbox da fiyatlara zam yapacak

27 Ekim 2022 Perşembe, 10:29

Oyun sektöründe yaşanan zamların ardı arkası kesilmiyor. Kısa bir süre önce Steam Türkiye özelinde önerilen fiyat tarafında kuru güncellemişti. Dolar kurunu 1.8 dolardan 10'a çıkartan Steam'de oyunlar da zamlanmaya başlamıştı. Şimdi ise Microsoft'un Xbox'ında da benzer bir durum yaşanıyor.

OYUN TARAFINDA ZAMLAR DEVAM EDİYOR

Microsoft Gaming Yöneticisi Phil Spencer, yeni yıldan sonra fiyatların güncellenebileceğini aktardı. Wall Street Journal etkinliğinde konuşan Spencer, Xbox'ın ürün ve hizmet fiyatlarının artabileceğini ancak bu konuda esnek davranacaklarının altını çizdi.

Aynı konuşmanın devamında ise tatil döneminde fiyatları artırmak istemediklerini ancak yılbaşından sonra fiyatların zamlanacağını ima etti.

Son zamanlarda pek çok şirket hizmetlerinde zama gidiyor. Neftlix ve Youtube dışında Spotify'ın da bu noktada adımlar atacağını öğrenmiştik. Öte yandan oyun tarafında da PlayStation birkaç ay önce önemli oranda zam yapmıştı.

Xbox'ın Game Pass Ultimate hizmetinin güncel aylık abonelik fiyatı 44.99 TL.