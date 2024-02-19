Astroscale uzay enkazını gözlemlemek için uydu fırlattı

Japonya merkezli Astroscale Holdings Inc. firması, bir roket parçasının durumunu gözlemlemek amacıyla uzaya uydu fırlattı.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:08
Astroscale uzay enkazını gözlemlemek için uydu fırlattı
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Resmi Kyodo ajansının haberine göre Astroscale firmasına ait gözlem uydusu, Rocket Lab USA roketiyle hafta sonu Yeni Zelanda'dan başarıyla fırlatıldı.

"ADRAS-J" (Astroscale-Japon Aktif Enkaz Temizleme) uydusu, Japonya'nın 2009 yılında fırlattığı "15 No'lu H2A" roket gövdesinin parçasını izleyecek. Görevi sona ermiş "15 No'lu H2A" roketinin uzayda kalan parçasına, uydu vasıtasıyla yaklaşılacak ve parçanın hareketleriyle hasar boyutu gözlemlenecek.

3 TON AĞIRLIĞA SAHİP

Küboid şeklindeki 150 kilogramlık "ADRAS-J" uydusu yaklaşık 80 santimetre genişliğinde ve 1,2 metre yüksekliğinde bulunuyor.

Roket parçası yaklaşık 11 metre uzunluğa, 4 metre çapa ve 3 ton ağırlığa sahip. Söz konusu parçanın, Dünya yüzeyinin 600 kilometre üzerinde ve alçak yörüngede yüksek hızda döndüğü aktarıldı.

"Görev, yörüngedeki enkaz kaldırma programının ilk aşaması"

Astroscale Üst Yöneticisi (CEO) Okada Nobu, fırlatılışa yönelik açıklamasında, "alanında ilk" şeklinde nitelediği ADRAS-J'nin misyonunu "Büyük bir enkaz parçasına güvenli bir şekilde yaklaşmak ve bunları karakterize etmek" şeklinde açıkladı.

Rocket Lab USA, açıklamasında, "Görev, yörüngedeki enkaz kaldırma programının ilk aşaması. Bu aşamada ADRAS-J, enkaz nesnelerine yaklaşmak ve bunları izlemek için teknolojileri test etmek üzere tasarlandı." denildi.

Eski Japonya Maliye Bakanlığı bürokratı Okada Nobu'nun 2013'te kurduğu Astroscale firması uzay enkazının kaldırılması için ticari hizmet veriyor. Son yıllarda uydu ve roket fırlatmalarındaki artışa paralel olarak uzay enkazları da artış gösterirken görevi sona eren uydular ve fırlatılan roketlerden kalan parçalar gibi nesneler aktif uydularla çarpışma riskini artırıyor.

"Uzay çöplüğü" şeklinde tanımlanan enkazı kaldırmak için yaygın ve kalıcı bir yöntemin olmadığı biliniyor.


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