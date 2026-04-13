iPhone kullanıcılarını tehdit eden yeni dolandırıcılık:'' iCloud depolama alanınız dolu''

13.04.2026 20:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Apple kullanıcıları bir süredir iCloud depolama alanının dolu olmasıyla ilgili e-postalar alıyor.

Apple'ın iCloud depolama alanınız doldu mesajlarını taklit eden dolandırıcılık yönteminde, kullanıcıları endişe ettirerek bağlantılara tıklamalarını sağlayarak kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışıyorlar. Dolandırıcılık yöntemindeki e-postalarda iCloud depolama alanınızı yükseltmek için tıklayabileceğiniz bir bağlantı bulunuyor. Bu tehditkar içerikli mesajlar, Apple'ın iCloud hizmetini taklit eden bir dolandırıcılık girişimidir ve bu kişiler sizi kötü amaçlı bir bağlantıya tıklamaya ikna etmeye çalışıyor.

Bağlantı sizi gerçekçi görünen ancak aslında insanların banka ve kişisel bilgilerini ele geçirmek için tasarlanmış bir kimlik avı sitesine yönlendirecektir. Banka bilgilerinizi verirseniz veya ödeme yaparsanız, dolandırıcılar daha fazla para çalmaya çalışabilir veya bilgilerinizi diğer platformlarda satabilirler.

Bu dolandırıcılık yöntemi inandırıcı görünebilir çünkü sahte e-postalar, Apple'dan gelen ve depolama alanınızın tükendiğini söyleyip yükseltme yapmanızı öneren gerçek mesajlarla benzer zamana denk gelebilir.

İngiliz tüketici hakları kuruluşu Which, son zamanlarda bu tarz bildirimlerin arttığını belirttiği Facebook'ta yayınladığı bir gönderide, "Her Apple kullanıcısının bu kötü niyetli dolandırıcılık hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor" diyerek sahtekarlığa karşı uyarıda bulundu.

Bu dolandırıcılıkta farklı e-postalar da var. Örneğin bir e-postada kullanıcının hesabının bloke olduğu ve fotoğrafların ve videoların belirlenen tarihte silineceği yazıyor. Bir diğer e-postada ise depolama sınırının aşıldığı ve iCloud hesabının yükseltilmesi gerektiği belirtiliyor. 

Dolandırıcılık amaçlı e-postaların bazıları daha gerçekçi görünebiliyor örneğin, "Bulut depolama alanınızın yenilenmesi için ödeme başarısız oldu" başlıklı bir e-posta. Bunun hemen altında ödeme yönteminizi güncellemek için tıklayabileceğiniz bir bağlantı ekleniyor ve buna tıklayıp bilgilerinizi girdiğinizde dolandırılıyorsunuz. 

Bu tarz bir e-posta aldıysanız ve eğer iCloud hesabınızla ilgili bir problem olduğunu düşünüyorsanız direkt telefonunuzdan ya da cihazlarından Apple iCloud bilgileri bölümüne tıklayıp güvenilir şekilde iCloud depolama alanınızı ya da ödeme yönteminizi güncelleyebilirsiniz. E-posta ile gelen bu tarz mesajlara itibar edilmemesi gerekiyor. 

