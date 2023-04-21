Steam'de en çok satılan oyunlar belli oldu

Yayınlanma: 21.04.2023 - 12:05

Güncelleme: 21.04.2023 - 12:05

Steam'de yapılan indirimler özellikle haftalardaki en çok satılan ve oynanan oyunları değiştiriyor. Bu kapsamda yayınlanan 11 Nisan ve 18 Nisan haftası tarihlerindeki en çok satılan oyunlar listesi şaşırtmıyor. Bakıldığı zaman en çok satılan(ya da bir noktada oynanan/indirilen) oyunlar arasında Counter-Strike: Global Offensive yer alıyor.

EN ÇOK OYNANAN OYUNLAR AÇIKLANDI

Oynaması ücretsiz olsa da oyun içinde satın alma ya da kutu açma gibi şeyler ücret karşılığında yapılıyor.

İkinci sırada 1.099 TL'lik fiyatıyla dudak uçuklatan Call of Duty: Modern Warfare 2 yer alıyor. Sırasıyla 699.99 TL'lik FIFA 23, 474 TL'lik Call of Duty: Modern Wafare 2- Yasa Dışı Örgüt(3. Sezon), PUBG: Battlegrounds ve Cyberpunk 2077 yer alıyor.

Yedinci sırada 1.150 TL'lik Red Dead Redemption 2, onu da 350 TL'lik Wartales takip ediyor.