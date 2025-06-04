Avrupa'da en çok satan akıllı telefon modelleri belli oldu

Akıllı telefon satışlarına yönelik yeni açıklanan verilere göre Avrupa'da en çok iPhone 16 Pro satıldı. Apple'ın ve Samsung'un domine ettiği listeye göre ilk beşte en çok satılan akıllı telefonlar sırasıyla şu şekilde, iPhone 16 Pro Max, iPhone16, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25.

Listenin geri kalanına bakıldığında Galaxy S24, Galaxy A55, Galaxy S16, iPhone 16e ve iPhone 15 gibi telefonlar yer alıyor.

Counterpoint Research tarafından açıklanan bu veriler 2025 yılının ilk çeyreğinde yapılan satışları kapsıyor.

Listenin başında yer alan iPhone 16 Pro yüzde 6'lık satış payına sahip. iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 yüzde 5'lik pazar payına sahip. Samsung'un listedeki telefon modelleri olan Galaxy S25 ultra ve Galaxy S25 yüzde 3'lük paya sahip.