Avrupa'nın ilk devlet desteksiz rüzgar çiftliği faaliyete geçti: 1.5 milyon ev için enerji üretecek

Yayınlanma: 01.10.2023 - 13:44

Güncelleme: 01.10.2023 - 13:44

Hollanda, Hollandse Kust Zuid adlı 1.5 gigawatt (GW) kapasiteli mega açık deniz rüzgar çiftliğini faaliyete geçirdi. Bu proje, Avrupa'nın ilk sübvansiyonsuz rüzgar enerjisi çiftliği olarak dikkat çekiyor.

Hollandse Kust Zuid, Kuzey Denizi'nde, Hollanda kıyılarının 18-36 kilometre (11-22 mil) açığında, Scheveningen ve Zandvoort kasabaları arasında konumlanıyor. Bu çiftlik, Vattenfall, BASF ve Allianz gibi büyük enerji şirketleri tarafından ortaklaşa işletiliyor

Bu proje sübvansiyonsuz olarak kabul ediliyor çünkü Vattenfall, Hollanda hükümetinin mali yardımına ihtiyaç duymadan projeyi başarıyla tamamlamıştır. Hollanda hükümeti, lisans ve ağ bağlantıları konusundaki taahhütleri ile projeyi desteklemiştir.

Toplam kapasiteye sahip olan bu rüzgar çiftliği, 139 adet Siemens Gamesa 11.0-200 DD rüzgar türbinini içermektedir. Her bir türbinin rotor çapı 200 metre (656 feet) ve süpürme alanı 31,400 metrekare (337,987 feet kare) olarak belirlenmiştir.

Bu rüzgar türbinlerinden üçü, Siemens Gamesa tarafından yakın zamanda geliştirilen geri dönüştürülebilir kanatlarla donatılmıştır. Bu özel kanatlar, kullanım ömürleri sona erdiğinde daha kolay sökülebilecek ve bileşenler yeniden kullanılabilecektir.

1.5 MİLYON HANEYE ENERJİ ÜRETECEK!

Başlangıçta türbin sayısının 140 olması planlanmıştı, ancak geçtiğimiz yıl yaşanan bir fırtına sırasında bir dökme yük gemisi dümensiz kalarak rüzgar çiftliği sahasına sürüklendi ve temellerden biri hasar gördü.

Hollandse Kust Zuid açık deniz rüzgar çiftliği, Hollanda'da yaklaşık 1.5 milyon hane için enerji üretecek, böylece temiz elektriğin geniş bir kullanım alanına sahip olmasını sağlayacak. Bu temiz enerjinin önemli bir kısmı, BASF'in Avrupa'daki tesislerinde kullanılacaktır. Çiftliğin tam kapasiteyle çalışması önümüzdeki yıl bekleniyor.