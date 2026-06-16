Yapay zeka destekli Siri'nin neden bu kadar geciktiği açıklandı

Apple bu yılki WWDC etkinliğinde nihayet yapay zeka özelliklerine kavuşmuş Siri'yi tanıttı. Uzun yıllardır yapay zeka üzerinde çalıştığı bilinen Apple'ın yapay zeka yarışına neden bu kadar geç katıldığı belli oldu.

Aktarılana göre Apple, yapay zeka özelliklerine sahip Siri için ayrı bir ekip kurmuştu. Ancak ekip Siri'yi beklenen seviyeye getiremedi ve ekip ile yollar ayrıldı. Bu da yapay zekalı Siri'nin yeniden inşa edilmesine neden oldu.

Apple yöneticilerinin basınla gerçekleştirdiği toplantıda yapılan bu açıklamada Siri tam anlamıyla yeniden tasarlandı ve WWDC'de tanıtılacak hale getirildi.