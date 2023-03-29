Ay'da potansiyel su kaynağı olabilecek cam boncuk keşfedildi

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 07:00

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü'nden bilim insanlarının önderliğinde bir araştırmacı grubu, Chang'e-5 Ay topraklarında, darbelerle dışarı atılan erimiş materyallerin soğumasıyla oluşmuş cam boncukları olduğunu ve bu boncukların, daha önce düşünüldüğünden çok daha yüksek miktarda güneş rüzgarı kaynaklı su içerdiğini tespit etti.

CAM BONCUKLAR AY'DA OLASI BİR SU REZERVUARINI OLUŞTURUYOR

17 Aralık 2020'de Dünya'ya dönen Chang'e-5 keşif aracı, Ay yüzeyinden alınan ve temel olarak kaya ve topraktan oluşan toplam 1.731 gram ağırlığında Ay numunesi getirmişti.

Pazartesi günü Nature Geoscience dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, darbelerin ortaya çıkardığı cam boncuklar, Ay'da olası bir yeni su rezervuarını oluşturuyor.

Hu Sen önderliğinde bir grup Çinli araştırmacı, Chang'e-5 Ay toprağı numunelerinden elde edilen ve darbe olaylarının ürettiği cam boncuklarındaki su içeriğini analiz etti.

Bilim insanları, darbe kaynaklı cam boncuklarının Ay toprağına katkıda bulunduğu suyun, 270 trilyon kilogram olacağını, bunun da Dünya'nın okyanuslarındaki sudan katbekat az olduğunu hesapladı.

Araştırmaya göre cam boncukların darbe yoluyla oluşmasından sonra güneş rüzgarlarının neden olduğu su, difüzyon yoluyla boncukların içine girdi.

Araştırmacılar, darbe kaynaklı cam boncukların, güneş rüzgarı kaynaklı suyun dinamik giriş ve çıkışını kaydettiğini ve Ay yüzeyi su döngüsünün tamponlanması için bir sünger görevi gördüğünü söyledi.

Aynı zamanda makalenin yazışmadan sorumlu yazarı olan Hu, "Bu bulgular, Ay yüzeyindeki darbe camlarının, güneş rüzgarı kaynaklı suyu depolayıp uzaya salıverme yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Hu, darbe kaynaklı cam boncuklarının içinde mahsur kalan suyun çıkarılmasının nispeten kolay olduğunu ve gelecekteki Ay keşiflerinde potansiyel bir su kaynağı olabileceğini söyledi.

Hu, bulguların, Merkür ve Vesta gibi Güneş Sistemi'ndeki diğer atmosfersiz cisimlerde alt enlemlerdeki suyun kökenine ilişkin ipuçları sunduğunu, çünkü darbe camının, diğer atmosfersiz cisimlerde benzer su rezervuarlarına sahip olabileceğini sözlerine ekledi.

Araştırma, Nanjing Üniversitesi, Açık Üniversite, Doğa Tarihi Müzesi, Manchester Üniversitesi ve Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin iş birliğiyle yürütüldü