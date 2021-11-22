Ay'da tehlikeli yakınlaşma. Uzay araçları çarpışmamak için manevra yaptı

22 Kasım 2021 Pazartesi, 10:30

ISRO, 15 Kasım'da yaptığı açıklamada verilerin Chandrayaan-2'yla NASA'nın uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter'ın 20 Ekim'de Ay'ın kuzey kutbunda birbirine 3 kilometre kadar yaklaşacağını gösterdiğini bildirdi.

ISRO ve NASA muhtemel bir çarpışmadan kaçınmak için Chandrayaan-2'nun manevra yapması gerektiği konusunda anlaştı.

NASA Sözcüsü Nancy Jones şu ifadeleri kullandı:

"NASA ve ISRO, Chandrayaan-2'nun 18 Ekim'deki çarpışmadan kaçınma manevrasında birbiriyle çalıştı. Uzay ajansları arasındaki bu koordinasyon, uyduların Ay'ın çevresinde güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamanın bir parçası. İki araç hiçbir zaman tehlikede değildi."

ISRO da açıklamasında "Bu olay, Ay ve Mars görevlerinde uzay araçlarının birbirine yakınlaşmalarının sürekli olarak takip edilmesinin gerekliliğini gösteriyor" dedi.

Bu tür manevralar trafiğin ve çöpün yoğun olduğu uzayda yaygın. Örneğin Çin'in 1999'da fırlattığı ve 2002'de hizmet dışı bıraktığı hava durumu uydusunun bir parçası, geçen hafta Uluslararası Uzay İstasyonu'yla (UUİ) çarpışma tehlikesi yaratmıştı.

Ülkenin 2007'de balistik bir füzeyi denemek için vurduğu ve 3 bin parçaya ayırdığı Fengyun-1C'nin kalıntısının kendilerine yaklaştığını tespit eden UUİ astronotları, tehlikeden kaçınmak için manevra yapmak zorunda kalmıştı.

Manevra sonucunda istasyon yaklaşık 1,2 kilometre yukarı çıkarılmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe